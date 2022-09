Juve Salernitana, clamoroso: il VAR non aveva le immagini della posizione di Candreva. Il comunicato

Emergono indiscrezioni clamorosi da parte dell’AIA su quanto accaduto allo Stadium tra Juve e Salernitana

Direttamente da alcune fonti interne all’AIA ecco aggiornamenti in merito a quanto accaduto ieri sera a Torino nel finale di gara tra la Juve e la Salernitana.

Il VAR, secondo le informazioni trapelate, non avrebbe avuto a disposizione le immagini allargate del terreno di gioco in cui si notava Candreva che teneva in gioco tutti i calciatori presenti in area di rigore.