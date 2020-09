Juve Sampdoria, si va verso le porte chiuse: il Cts non dà il via libera

Allianz Stadium ancora a porte chiuse per Juve-Samp: il Cts verso il no. Il club bianconero è pronto a richiedere l’apertura per Juve-Napoli

Come riferito questa mattina da Tuttosport il Cts sarebbe pronto a respingere il piano presentato dalla Juventus per la riapertura anche parziale dell’Allianz Stadium per Juve-Sampdoria. Peserebbero in tal senso i timori di contagi e l’attenzione verso a ripresa della scuola.

In caso di effettiva bocciatura della proposta il club bianconero è pronto a reiterare la domanda per Juve-Napoli del 4 ottobre.