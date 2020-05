Juve, Sarri reinventa l’attacco: Dybala falso nove. Ronaldo tornerà ad allenarsi da lunedì

Maurizio Sarri potrà contare su Cristiano Ronaldo a partire da lunedì. Intanto prova Dybala nel ruolo di falso nove

Maurizio Sarri è tornato ieri alla Continassa in vista dell’inizio delle sedute di squadra, che torneranno a vederlo protagonista anche negli allenamenti.A partire da lunedì al JTC ci sarà un Cristiano Ronaldo in più, l’unico tra tra i giocatori tornati dall’estero che avrà già esaurito l’isolamento da 14 giorni.

Come racconta La Gazzetta dello Sport uno dei progetti tattici di Sarri è quello di rispolverare Paulo Dybala da falso nove, un po’ anche per mancanze di alternative. Higuain, atteso nelle prossime ore a Torino, sarà a disposizione soltanto a fine maggio e in condizioni psico-fisiche ancora tutte da valutare.