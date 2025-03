Juve ko, poker allo Stadium dell’Atalanta: non succedeva da 58 anni (e solo tre volte nella storia)

La Juve perde 4-0 in casa con l’Atalanta: peggiore sconfitta di sempre allo Stadium e con pochissimi e remoti precedenti

La Juve perde in casa contro l’Atalanta prendendo un poker all’Allianz Stadium. Una sconfitta storica e che segna un record negativo per i bianconeri: nella loro storia avevano perso in casa in questo modo solo 4 volte e l’ultima volta 58 anni fa.

L’ultima volta fu nella stagione 1967/68 in un derby contro il Torino. Prima di allora una volta con la Fiorentina, stagione 1955/56 e Pro Patria, 1947/48.