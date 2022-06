Juve, si raffredda la pista Angel Di Maria, i dubbi dei bianconeri

Si raffredda la trattativa tra el Fideo De Maria e la Juve. I dubbi dei bianconeri per quanto riguarda l’età

La trattativa tra la Juve e Di Maria ha subito una frenata rispetto all’affare Pogba. A riferirlo è Sky Sport.

Sarebbero due, in particolare, i motivi per cui la Juve avrebbe messo in stand by il discorso per il Fideo. Il primo riguarda la carta d’identità dell’argentino. Il secondo è legata al fatto che i bianconeri vogliono rendersi conto se ci sono altre occasioni di mercato. Come ad esempio Zaniolo.