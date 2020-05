Juve, slitta ancora il ritorno di Higuain a Torino

Gonzalo Higuain non rientrerà ancora in Italia: la Juve gli ha concesso più tempo per motivi personali. Solo lui e Rabiot mancano all’appello

Slitta ancora il ritorno di Gonzalo Higuain a Torino. L’attaccante argentino avrebbe ottenuto dalla Juve qualche giorno di permesso in più per i motivi personali (tra cui la malattia della mamma) che lo trattengono in Argentina.

Tuttosport sottolinea che qualcosa si sta incrinando con la Juve. È inevitabile pensare al calciomercato e al desiderio di Higuain di tornare al River Plate, club che l’ha lanciato nel mondo del calcio anni fa. Discorso pressoché simile per Adrien Rabiot. Anche il francese non è tornato a Torino. Si trova in Francia ed il suo non ritorno qualche dubbio lo fa venire: riflessioni sul futuro dell’ex Psg in corso?.