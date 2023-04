Juve, Soulé: «Sto imparando da Di Maria, sulla Nazionale…»

Le parole di Matias Soulé, giovane attaccante della Juventus, sulla sue esperienza in bianconero. Tutti i dettagli

Matias Soulé ha parlato a TNT Sports della Juventus.

PAROLE – «Ogni giorno imparo di più sulla squadra. Cerco di guardare ogni dettaglio di loro e di Ángel, che è mancino e gioca nella mia posizione. È eccezionale. Ammiro tutto di lui. Come lui conduce la palla, la qualità che ha, come calcia, la sua testa. Mi ha spiegato come colpire la palla quando dribblo. Piano piano sto imparando. Nazionale? Ero un po’ timido nelle prime sessioni di allenamento. Scaloni mi ha detto che dovevo lasciarmi andare di più, che stavo andando bene».

