Juve, Szczesny: «Il nostro attacco segnerà molto di più» – VIDEO

Juve, Szczesny ha fiducia nei suoi compagni in attacco: «Arriveranno anche le partite in cui faremo quattro o cinque gol»

Maurizio Sarri ha predicato più volte una maggiore attenzione per la sua Juve in zona gol. L’attacco bianconero, in questo momento, è sempre attivo ma spreca troppe occasioni. Wojciech Szczesny è sicuro delle capacità dei suoi compagni:

«Abbiamo qualità in avanti, arriveranno partite in cui segneremo 4 o 5 gol. In questo momento ci basta farne uno di più dell’avversario. I giocatori che ci sono hanno un livello mondiale, segnano tanto in allenamento e lo faranno anche in partita».