Juve, termina oggi l’isolamento domiciliare dopo la positività di Rugani

Termina oggi l’isolamento domiciliare per i giocatori della Juve. Matuidi e Dybala dovranno aspettare ancora qualche giorno

Come riporta la Gazzetta dello Sport, oggi scadono i 14 giorni di quarantena per Daniele Rugani che dovrà essere sottoposto a nuovo tampone per certificare l’effettiva guarigione dal COVID-19. Si interrompe quindi anche l’isolamento volontario di quasi tutti i 121 individui (tra dirigenti e dipendenti) della Juventus.

Tuttavia Blaise Matuidi e Paulo Dybala dovranno invece aspettare ancora qualche giorno in più avendo riscontrato la positività dopo l’11 marzo. Ancora da chiarire la situazione di quei giocatori espatriati come Cristiano Ronaldo che, stando alle normative vigenti, dovrebbero sottoporsi ad ulteriori 14 giorni di quarantena al rientro in Italia.