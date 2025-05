Juve, Thuram è la certezza di Tudor: costato meno di Koopmeiners e Douglas Luiz, i suoi numeri alla Vidal

Juve, Khephren Thuram trascina il centrocampo bianconero: i suoi numeri sono secondi solo a Vidal della prima stagione, Koop e Douglas Luiz superati

Khephren Thuram si sta rivelando una delle poche, solide certezze nella travagliata stagione della Juve. Il centrocampista francese, arrivato dal Nizza per 20 milioni di euro, ha già superato il proprio record personale di gol in una stagione e sta lasciando il segno anche in fase di costruzione: con 4 reti e 6 assist all’attivo, è diventato il miglior centrocampista bianconero alla prima stagione dopo Arturo Vidal (2011/12). La sua ultima perla è arrivata contro il Bologna, con un sinistro dal limite che ha sbloccato la gara e confermato il suo stato di forma.

Con Igor Tudor in panchina, Thuram ha trovato fiducia e continuità: sei presenze da titolare su sei partite, cinque delle quali giocate per intero, in netta controtendenza rispetto alla gestione di Thiago Motta. Nonostante gli investimenti più onerosi su Koopmeiners e Douglas Luiz, finora poco incisivi, è il francese classe 2001 ad aver preso in mano il centrocampo bianconero. A soli 20 milioni, il suo acquisto si sta rivelando uno dei colpi più efficaci dell’ultimo mercato juventino.