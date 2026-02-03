Juve, buone notizie dalla Continassa! Si rivede Vlahovic: ecco come procede il suo recupero. E sul futuro…

Juve, arrivano ottime notizie dalla Continassa! Ecco Vlahovic: come procede il suo recupero dopo l’infortunio? Sul futuro…

Il mercato invernale bianconero si chiude senza l’atteso innesto in attacco, ma per Luciano Spalletti la vera svolta arriva dall’infermeria. Il “nuovo” centravanti della Juventus sarà ancora lui: Dusan Vlahovic. Il serbo è rientrato a Torino dopo il periodo post-operatorio a Belgrado, dove ha lavorato duramente con un preparatore personale per bruciare le tappe. La sua determinazione è chiara: riprendersi le chiavi dell’attacco.

Il fattore psicologico L’accoglienza alla Continassa è stata delle migliori. In un clima di generale ripartenza, alimentato anche dagli arrivi di Boga e Holm, Dusan è apparso visibilmente sereno. A rincuorarlo, paradossalmente, è stato proprio il mercato: il mancato affondo della società per profili come Mateta o Kolo Muani gli ha confermato la centralità nel progetto tecnico. Spalletti conta di averlo al top per metà marzo, giusto in tempo per il rush finale della stagione.

Rinnovo: aria di “caso McKennie” Nonostante la scadenza 2026 e i timori di un addio, il rapporto con “Lucio” ha rimescolato le carte. Il tecnico lo ha rimesso al centro del villaggio tattico e il giocatore, dal canto suo, ha aperto alla possibilità di trattare il prolungamento. Sebbene non ci sia ancora un’offerta ufficiale sul tavolo, l’atmosfera è cambiata: la voglia di vincere in bianconero potrebbe trasformare Vlahovic da possibile partente a pilastro del futuro, ricalcando l’incredibile parabola di Weston McKennie.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

