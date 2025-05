Juve, Tudor: «Mai giocato per il pareggio. Condizioni Vlahovic? Ecco la decisione»

Le parole di Igor Tudor, allenatore della Juve, nella conferenza stampa in vista della sfida al Bologna. Tutti i dettagli in merito

Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa in vista di Bologna-Juve.

COME STA LA SQUADRA – «Di assenti c’è Kenan che sappiamo, Koopmeiners, Gatti, Bremer, Cabal e anche Vlahovic che purtroppo oggi ha provato e non è al 100% e non ce la fa. Altri sono a disposizione, vogliosi, motivati di fare una gara importante che tutti sappiamo».

GIOCARE PER IL PAREGGIO – «Non si può giocare per il pareggio, non esiste. Mai nella vita l’ho fatto, in qualsiasi squadra è stato così. Inconsciamente non esiste, perché è quello che prepari durante la settimana. Noi l’abbiamo preparata per andare a vincere».

LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI TUDOR SU JUVENTUS NEWS 24