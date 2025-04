Juve, Tudor: «Non sono un traghettatore, ogni allenatore è a rischio. Le condizioni di Koopmeiners…»

Le parole di Igor Tudor, allenatore della Juve, nella conferenza stampa in vista della sfida al Parma. Tutti i dettagli in merito

Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa in vista di Parma-Juve.

INFORTUNATI – «Faccio i complimenti alla Juventus Women che ieri ha vinto il suo sesto campionato. Complimenti a squadra, staff e club. Questa settimana abbiamo lavorato bene, l’abbiamo sfruttata al massimo lavorando su tutti i punti di vista. Yildiz ha avuto una contusione, ha fatto un po’ con noi oggi e vediamo domani. Anche per Koopmeiners c’è un forte rischio per la partita. Mbangula e Gatti sono fuori, più quelli che c’erano prima».

TRAGHETTATORE – «Rispondo come rispondo sempre. Traghettatore è una brutta parola, sono 10/15 anni che sono in Italia e non mi dà una sensazione bella. Uno quando arriva è un allenatore, allena. La vita di un allenatore può cambiare in 3/4 partite, anche se ha il contratto di 5 anni. L’allenatore è sempre solo, vive alla giornata, di partita in partita, come va vissuta la vita. Senza programmazione, il futuro si costruisce oggi. Così bisogna vivere. Dal passato si prendono lezioni, il futuro ti dà solo l’ansia. Pensare troppo al futuro ti dà ansia, pensi al presente».

