Juve, tutte le preoccupazioni di Sarri a sette giorni dal Lione: il punto

La Gazzetta dello Sport fotografa il momento attuale della Juve a sette giorni dalla delicata sfida di Champions contro il Lione

Tra sette giorni la Juve si giocherà gran parte della sua stagione nel delicato ottavo di Champions League contro il Lione. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, l’umore alla Continassa ieri era scuro: tutti sanno che la partita di Cagliari, in una stagione così particolare e con lo scudetto già vinto, non può avere particolare valore ma la delusione non manca. Il futuro di Sarri non è in bilico. Paratici l’ha confermato più volte pubblicamente ma il club bianconero analizzerà come sempre tutto a bocce ferme, alla fine della Champions, e a quel punto prenderà la sua decisione. Certezze ora non ne esistono.

La Rosea spiega in sette punti quali sono le preoccupazioni di Sarri: