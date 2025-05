Juventus, dopo lo sponsor 2025/2026 è ufficiale: svelato anche il nuovo home kit per la prossima stagione – FOTO

Juventus, dopo lo sponsor 2025/2026 è ufficiale: svelato anche il nuovo home kit per la prossima stagione. Tutti i dettagli dell’annuncio

Dopo l’annuncio dell’accordo con lo sponsor che accompagnerà il front della maglie della porssima stagione, attraverso un comunicato ufficiale la Juve ha reso nota quella che sarà la prossima prima maglia per la stagione 2025-26.

Ogni filo racconta una storia 🧵 Ogni striscia parla bianconero ⚪️⚫️



Ecco la nostra maglia Home per la stagione 25/26 👕 — JuventusFC (@juventusfc) May 14, 2025

Casacca che, come raccontato negli ultimi giorni e non solo, avrà strisce bianche e nere di varia larghezza e alcuni ricami in colore rosa come il logo Juventus e Adidas oltre alle consuete strisce dello storico marchio.

COMUNICATO – Juventus e adidas svelano oggi il nuovo Kit Home per la stagione 2025/26: un kit rivoluzionario, che presenta una rivisitazione e uno spostamento delle iconiche strisce bianconere, rifinite con accenti rosa dal carattere senza tempo.

La nuova divisa Home racchiude l’essenza dell’identità juventina, rendendo omaggio alla storia gloriosa del Club e al contempo allo spirito giovanile che lo definisce. Ogni giorno, “We Are Youth. Since 1897” è la filosofia che definisce un’identità in continua evoluzione, guidata dalla stessa intensità e dallo stesso scopo che ci hanno animato fin dall’inizio. E questo spirito è presente, a pieno titolo, nel Kit Home 2025/26, che vede le classiche strisce bianche e nere reinterpretate con un nuovo design rivoluzionario e innovativo, con diversi livelli di spessore, con un cenno all’estetica che caratterizza la moda italiana.

I dettagli rosa sono visibili sullo stemma del Club, sul logo adidas e sulle tre strisce che corrono lungo le spalle, in omaggio alle radici storiche del Club.