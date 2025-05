Sponsor Juve, adesso è ufficiale: torna Jeep insieme a Visit Detroit! Saranno i front-of-shirt partner: comunicato e annuncio social

La Juve ha comunicato il nuovo sponsor per la stagione 2025/26. Torna Jeep che, insieme a Visit Detroit, saranno presenti sulle nuove maglie bianconere: di seguito il comunicato e l’annuncio sui social del club bianconero. Confermate dunque le voci del possibile ritorno.

COMUNICATO – «La Juventus è lieta di annunciare un nuovo importante accordo di sponsorizzazione che vedrà Jeep e Visit Detroit come front-of-shirt partners a partire dalla stagione 2025/26, rafforzando ulteriormente la vocazione internazionale del Club.

Jeep, storico partner bianconero dal 2012 al 2024, rinnova così la propria presenza sulla maglia della Juventus, mentre Visit Detroit, il primo Convention and Visitors Bureau al mondo, debutta come Principal Destination Partner del Club, diventando il primo CVB (Convention and Visitors Bureau) a comparire come sponsor principale di maglia su una squadra di Serie A.

Entrambi i brand rappresentano eccellenza e innovazione e condividono con Juventus una visione globale e un forte legame con le comunità di riferimento. L’accordo prevede la presenza congiunta dei loghi di Jeep e Visit Detroit sulle maglie della Prima Squadra maschile, femminile e della Next Gen nelle competizioni nazionali. Nelle competizioni internazionali, invece, Jeep tornerà a essere l’unico front-of-shirt sponsor.

«Siamo orgogliosi di annunciare questa prestigiosa sponsorizzazione, che vede protagonisti due partner con una visione internazionale: Jeep, partner storico con cui collaboriamo da oltre 10 anni, e Visit Detroit, che si unisce a noi con grande entusiasmo – ha commentato Maurizio Scanavino, Chief Executive Officer di Juventus – Entrambe le aziende condividono valori affini, tra cui l’eccellenza , l’innovazione e la passione per lo sport. La partnership rappresenta un’opportunità di crescita reciproca, rafforzando il posizionamento del club per raggiungere nuovi traguardi. Ringraziamo Jeep e Visit Detroit per la loro fiducia e siamo pronti a iniziare questa nuova avventura».