Juve, vittoria o crisi: Sarri contro il Bologna è a un bivio

La Juventus e Maurizio Sarri sono davanti a un bivio: contro il Bologna serve una vittoria per scacciare i fantasmi

Per presentare la sfida tra Bologna-Juvents la Gazzetta dello Sport la paragona a un temporale all’orizzonte. In fondo può essere tutto e niente. La Juve può vincere e andare a +4 sulla Lazio, attesa dalla partita peggiore, a casa di Gasperini e della sua macchina infernale. Succedesse, parecchi fantasmi tornerebbero nell’armadio. Può anche accadere che non torni a Torino con tre punti e in quel caso si esporrebbe al sorpasso della Lazio e a una nuova pioggia di critiche. Uno scroscio da diluvio universale. I giocatori lo sanno, percepiscono il momento.

La Rosea ricorda anche che la Juve generalmente in queste situazioni vince gli scudetti: quando sembra scivolare verso il precipizio, si rialza e manda un messaggio al mondo. Inzaghi, Conte e il resto d’Italia aspettano.