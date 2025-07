Juve, Weah e Mbangula in uscita: le loro cessioni finanziano il colpo Sancho

Juve, Samuel Mbangula e Timothy Weah prossimi alla cessione: il loro addio decisivo per finanziare l’arrivo di Jadon Sancho

Ci siamo: Samuel Mbangula è pronto a salutare la Juve e volare in Bundesliga. Dopo una stagione da rivelazione in bianconero, il talento belga classe 2004 ha deciso di cambiare aria. Come riportato da Tuttosport l’arrivo di Igor Tudor sulla panchina, al posto di Thiago Motta, ha infatti modificato le gerarchie interne, relegando Mbangula sempre più ai margini. Da qui, la scelta di lasciare Torino. Dopo aver rifiutato il Nottingham Forest a fine giugno e ascoltato le proposte di Wolfsburg, Fulham e Monaco, l’esterno ha scelto il Werder Brema.

In giornata arriverà a Torino Grace Diamouangana, procuratore del giocatore, per definire gli ultimi dettagli dell’affare. La Juve incasserà fino a 13 milioni di euro, bonus inclusi, registrando una ricca plusvalenza rispetto ai soli 400mila euro sborsati anni fa per prelevarlo dall’Anderlecht. Le visite mediche sono previste tra mercoledì e giovedì in Germania, dove Mbangula firmerà un contratto fino al 2030, con stipendio da 1,1 milioni l’anno. Sfuma così anche l’inserimento last minute del Bologna, che avrebbe voluto il belga nel caso di addio di Dan Ndoye.

Nel frattempo, anche Timothy Weah si prepara a salutare. Dopo essere stato vicino al Nottingham Forest – nell’ambito della stessa operazione con Mbangula – l’esterno americano andrà invece al Marsiglia. Determinante l’intervento di Medhi Benatia, ex bianconero e oggi dirigente del club francese, che ha accelerato i tempi dopo il naufragio della pista inglese. La Juve incasserà circa 15 milioni, ma non subito: si tratta infatti di un prestito con obbligo di riscatto, formula che garantisce le condizioni richieste dal club bianconero per finanziare le operazioni in entrata.

E ora, tutte le attenzioni si spostano su Jadon Sancho. L’esterno del Manchester United attende una proposta concreta, dopo aver già trovato un’intesa di massima con i bianconeri. Il nodo resta la buonuscita chiesta dal giocatore agli inglesi, ma a Torino si respira fiducia. Le uscite stanno sbloccando il mercato, e il colpo Sancho è tornato un obiettivo concreto.