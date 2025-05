Juve, Yildiz rischia una sanzione sportiva! Presentato esposto dalla Procura FIGC per la diatriba con l’ex agente

Il nodo tra Kenan Yildiz e il suo ex agente non è ancora sciolto. L’edizione odierna di Tuttosport, ha riportato le tappe della diatriba con Carlos Ruiz Casillas, agente del 10 della Juve fino allo scorso anno quando è stato licenziato senza giusta causa per approdare nella scuderia di Jorge Mendes.

A gennaio 2025 il calciatore era stato sanzionato ma, al momento, la famiglia di Yildiz, che si sta occupando del caso, non avrebbe ancora versato la somma stabilita. Si legge che in caso di mancato adempimento si potrebbe andare anche incontro a una multa se non a una squalifica sportiva. Una situazione che verrà sicuramente monitorata dopo la partita contro il Venezia: prima c’è una Champions da conquistare.