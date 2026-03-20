Juventus acquista l’immobile del J Hotel per 23 milioni di euro: tutti i dettagli e quale impatto ha a livello economico

Juventus ha acquistato l’immobile del J Hotel per 23 milioni di euro: quale impatto ha a livello economico e tutti i dettagli dell’operazione

La Juventus accelera sulla strategia di rafforzamento dei propri asset immobiliari. Il club bianconero ha ufficializzato l’offerta, già accettata, per l’acquisizione dell’immobile che ospita il J|Hotel di Torino. Un’operazione strategica che arricchisce il patrimonio della società senza intaccare il budget destinato alla squadra.

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La proposta presentata dalla Juventus è stata accettata da REAM SGR, la società che gestisce il Fondo J Village, attuale proprietario dell’edificio. L’accordo prevede un corrispettivo di 23 milioni di euro, cifra determinata da perizie di esperti indipendenti. Questa mossa permette al club di unire la proprietà dell’immobile alla gestione della struttura (attualmente affidata alla controllata B&W Nest S.r.l.), ottimizzando i costi e aumentando i ricavi.

I dettagli economici: risparmio e rispetto del Fair Play Finanziario

Dal punto di vista finanziario, i vantaggi sono immediati. Il precedente affitto, pari a circa 2 milioni di euro annui, sarà sostituito dalla quota di ammortamento per l’acquisto, garantendo un risparmio di diverse centinaia di migliaia di euro. Inoltre, essendo la Juventus già azionista del fondo J Village al 41%, una parte rilevante dell’investimento rientrerà di fatto nelle casse del club.

Questo si tradurrà in un miglioramento del conto economico e in un impatto positivo sui parametri richiesti dal Fair Play Finanziario UEFA. La società ha inoltre chiarito un punto fondamentale per i tifosi: questa operazione non avrà nessuna incidenza sulle risorse per il calciomercato e sulle future scelte sportive legate al core business.

Il portfolio immobiliare della Juventus: un’eccellenza europea

Con l’acquisizione del J|Hotel – struttura che negli anni ha registrato oltre 200mila presenze da 130 Paesi e ospitato 2mila eventi – la Juventus si conferma una delle poche realtà europee a possedere direttamente tutte le infrastrutture chiave. Il portfolio bianconero comprende ora:

L’ Allianz Stadium (che include Juventus Museum, Megastore e J|Medical)

(che include Juventus Museum, Megastore e J|Medical) L’ Headquarters Continassa (la sede ufficiale)

(la sede ufficiale) Lo Juventus Training Center Continassa

L’ Allianz Training Center Vinovo

Lo Juventus Creator Lab

Il valore di mercato di questi asset immobiliari è attualmente stimato al doppio rispetto al loro costo storico (pari a circa 220 milioni di euro al 31 dicembre 2025). Il perfezionamento formale dell’acquisto del J|Hotel è previsto entro la metà di maggio, a seguito delle consuete attività di due diligence.