Agnelli: «Un onore avere Ronaldo, ma la Juve viene prima di tutti»

Andrea Agnelli ha parlato dell’addio di Cristiano Ronaldo e ha aggiunto: «La Juventus viene prima di tutti»

Durante l’assemblea degli azionisti, Andrea Agnelli ha parlato dell’addio di Cristiano Ronaldo, ecco le sue parole.

LE PAROLE – «È stato un onore e un piacere. Dobbiamo applaudire Cristiano Ronaldo per quanto fatto sul campo. L’unico peccato è stato non avere il pubblico. Ha ragione Morata, a pochi giorni dall’addio di Ronaldo, che ha detto che la maglia della Juve richiede responsabilità. Io sono responsabile per quello che significa la società per cui lavoro. La Juventus è più grande di chiunque, viene prima di qualunque persona».