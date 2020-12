Juventus, Agnelli: «Stregato da Pirlo. Dybala ha ricevuto un’offerta»

Andrea Agnelli, presidente della Juventus, ha parlato di Andrea Pirlo e della sua visione su Dybala. Ecco le sue parole

LA JUVE FRA 9 ANNI – «Ringrazio per il premio. E’ un premio che ricevo per conto di tutte le donne e gli uomini che lavorano per la Juventus. E’ un premio che condivido con loro. Quello che vediamo in questo momento è una riflessione che la nostra industria affronta a livello europeo, c’è grande difficoltà in tutti i club europei. Dobbiamo anche guardare il bicchiere mezzo pieno. Vedo tanto interesse da grandi istituti finanziari. Quando il potenziale economico si sprigionerà mi aspetto che la Juventus primeggi in Italia e anche in Europa, avvicinando quelle generazioni (la generazione Z) che si sta allontanando dal calcio».

MODERNITA’ DI PIRLO – «Le riflessioni su di lui iniziano tempo dietro. Ci ha da subito affascinato su quelle che erano le sue idee. Evidentemente sono idee che catturano. E’ stato bello vedere come si è costruito questo staff. E’ bello vedere come ci sia il giusto mix tra i dati e l’umanità ed un lavoro all’unisono quando scendono in campo, fino a fermarsi con i ragazzi per il lavoro individuale. Poi il calcio si giudica dai risultati, ho visto che siamo passati dalle stelle alle stalle sulle cronache. Noi abbiamo un progetto sul medio periodo».

DYBALA – «Ho sentito le sue dichiarazioni con enorme piacere. Il suo amore per la Juve è ricambiato, vediamo in lui il prossimo capitano della Juventus. A me risulta che abbia già ricevuto un’offerta che lo vuole tra i primi 20 giocatori in Europa e lui lo sa. Aspettiamo serenamente una sua risposta. La sua ambizione è di andare nei primi 5. Lui adesso non c’è lì e lo sa».

RONALDO – «Tutti vedono il supereroe. Quello che vedo in Cris che ha un fantastico senso dell’umorismo, il suo sense of humour affascina tanto».