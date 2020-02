Juventus Allianz, accordo per estensione naming right dello Stadium

Juventus e Allianz ancora insieme: rinnovato l’accordo per il naming right dello stadio bianconero. Il comunicato e le cifre

La Juventus attraverso un comunicato ufficiale ha rivelato di aver trovato l’accordo con Allianz per rinnovare l’estensione del naming right in favore dello Stadium. Di seguito la nota del club bianconero e i dettagli economici dell’intesa.

«Torino, 12 febbraio 2020 – Juventus Football Club S.p.A. ha raggiunto un accordo di sponsorizzazione con Allianz S.p.A. avente ad oggetto, a partire dall’esercizio corrente, la visibilità sul training kit della Prima Squadra e alcuni diritti di sponsorizzazione legati al settore femminile, nonché l’estensione del naming right dell’Allianz Stadium per sette stagioni sportive, a partire dal 1° luglio 2023 e fino al 30 giugno 2030. L’accordo prevede un corrispettivo complessivo di € 103,1 milioni che si aggiunge a quanto previsto dagli accordi già in essere».