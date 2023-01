Juventus Atalanta, Gasperini: «Soddisfatto della mia squadra. Stasera episodi dubbi»

Le dichiarazioni in conferenza stampa di Gian Piero Gasperini dopo il match di Serie A tra Atalanta e Juventus

Al termine della partita di Serie A tra Atalanta e Juventus, l’allenatore nerazzurro Gian Piero Gasperini ha rilasciato qualche dichiarazioni sul match.

RISULTATO – «Soddisfatto visto che abbiamo affrontato una squadra molto motivata, molto adrenalinica. Il modo in cui abbiamo giocato ha colmato molto il rammarico sui rigori: assai dubbi».

BILANCIO SQUADRA – «La squadra ha riscontrato una grande crescita, poi dipende dai punti di vista».

EUROPA – «Il nostro obiettivo era capire che crescita potevamo fare anche in ottica classifica. Quando siamo andati in Champions League non era previsto, poi dopo nessuno si è tirato indietro. Quest’anno c’è stata arroganza e presunzione anche da parte della stampa. Abbiamo fatto 35 punti e adesso ci appresa affrontare il girone di ritorno con più fiducia».

LOOKMAN – «Lui è il risultato di ciò che è stato fatto (Hojlund compreso). Scovato al Leicester dove si sta dimostrando all’altezza. Va dato merito alla società di averlo trovato, oltre, ovviamente alla vecchia guardia».

PALOMINO – «Si è infortunato al flessore, ma valuteremo tra due giorni quali sono le sue attuali condizioni».

SCALVINI – «Per me è un vero leader, un predestinato nonostante la sua età. Gioca in più ruoli e la sua fisicità può farlo migliorare ulteriormente. Per la Nazionale sarà anche importante in ottica futura».

JUVENTUS – «Andava a ritmi molto alti, dove i bianconeri hanno cercato il pareggio trovando una grande carica agonistica. Il primo tempo è stato in mano loro, il secondo è stato più di mano nostra. Quando giochi in campi così particolari come quello della Juventus devi attaccare e sono contento della prestazione. Sono molto orgoglioso di ciò, soprattutto visto il momento che stanno passando. L’Atalanta ha necessità assoluta di puntare sui giovani».