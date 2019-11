Juventus Atletico Madrid: le chiavi del match

Cosa dovrà fare la Juventus per superare il muro dell’Atletico Madrid. Le chiavi tattiche del match dell’Allianz Stadium

L’Atletico Madrid che gioca in trasferta è una squadra piuttosto difensiva, che lascia il pallone agli avversari. Si tratta di una delle formazioni migliori al mondo nel bloccare il centro del campo. La Juventus negli ultimi mesi ha faticato molto contro questo tipo di avversari, con la manovra un po’ prevedibile e monocorde in avanti. La mole nel palleggio non sempre si è tradotta in pericolosità offensiva

Per aumentare il livello della rifinitura, sarà molto importante l’apporto di Cuadrado. Le sovrapposizioni del colombiano dovranno allargare le file dei colchoneros, consentendo di occupare meglio l’ampiezza del campo.