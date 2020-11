Juventus, bomba dalla Spagna: il Real pensa al ritorno di Cristiano Ronaldo

Il Real Madrid starebbe pensando al grande ritorno di Cristiano Ronaldo, ci sarebbero però grandi ostacoli economici

Dopo una separazione molto burrascosa, Cristiano Ronaldo negli ultimi mesi avrebbe riallacciato i rapporti con il Real Madrid sia a livello di spogliatoio sia a livello di società. Ecco perché secondo Marca, qualora CR7 dovesse lasciare la Juve in estate, alla Casa Blanca potrebbero prendere in considerazione il clamoroso ritorno del portoghese.

L’onerosità dell’operazione resta lo scoglio principale per il Real. Senza dimenticare che Cristiano in Italia gode di privilegi fiscali che non può trovare in nessun altro top campionato europeo.