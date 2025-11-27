Juventus, emozione e memoria: reunion dei Campioni del Mondo 1985 alla Continassa – VIDEO

Juventus, tanra emozione e ricordi oggi al JTC: bellissima reunion dei Campioni del Mondo 1985 alla Continassa – VIDEO

La Juventus ha vissuto una giornata speciale all’insegna della storia e del ricordo. A 40 anni dal trionfo nella Coppa Intercontinentale del 1985, i protagonisti di quella vittoria si sono ritrovati per celebrare il titolo di Campione del Mondo, regalando ai tifosi un tuffo nelle glorie bianconere.

Il momento più toccante è stato dedicato alla memoria delle vittime della tragedia dell’Heysel. La squadra vincitrice del 1985 si è raccolta presso il memoriale “Verso Altrove”, sottolineando come la gioia di quel successo sia indissolubilmente legata al dolore di quella notte. La finale contro l’Argentinos Juniors resta una delle più avvincenti della storia del calcio, con la Juventus capace di conquistare un trofeo che ha segnato un’epoca.

Un tuffo nella storia: i vincitori della Coppa Intercontinentale del 1985 sono venuti a trovarci 🤍🖤 pic.twitter.com/I479Swq0IP — JuventusFC (@juventusfc) November 27, 2025

La presenza delle leggende a Continassa ha ribadito il legame profondo tra il club e i suoi eroi. Da Platini a Cabrini, da Tacconi a Brio, fino a Serena, Mauro e Pioli: la reunion è stata un momento di unità e riflessione, mentre la Juventus attuale si prepara ad affrontare le sfide decisive di Serie A e Champions League, raccogliendo l’eredità di un passato glorioso.

LEGGI ANCHE – Mercato Juventus, Comolli guarda in Bundesliga: sfida aperta a due big

