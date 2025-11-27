Calciomercato
Mercato Juventus, Comolli guarda in Bundesliga: sfida aperta a due big
La Juventus continua a pianificare il futuro e mette nel mirino un nuovo rinforzo offensivo. L’Amministratore Delegato Damien Comolli ha avviato i contatti per un profilo giovane e internazionale, consapevole delle incertezze legate ai rinnovi dei big e alla necessità di programmare a lungo termine.
Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, i bianconeri seguono con grande attenzione Fabio Silva, attaccante portoghese classe 2002 del Borussia Dortmund. Il talento lusitano ha già attirato l’interesse di Milan e Roma, pronte a sfidare la Vecchia Signora in un’asta tutta italiana.
Nonostante il contratto fino al 2030, la valutazione di Silva si aggira intorno ai 28 milioni di euro, cifra considerata accessibile per un investimento di prospettiva.
Con Vlahovic in scadenza 2026 e Jonathan David nel mirino della Premier League, la Juventus riflette: inserire un giovane di qualità come Silva potrebbe garantire continuità e gol al progetto tecnico di Luciano Spalletti.
