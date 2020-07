Juventus, Capello: «Bianconeri fortunati, gli altri vanno piano»

Fabio Capello ha analizzato il campionato di Serie A e il primato della Juventus

Fabio Capello, ex allenatore tra le altre di Juventus e Real Madrid, ha parlato ai microfoni di Radio Anch’Io lo Sport della situazione in Serie A e della situazione in vetta nel nostro campionato.

JUVENTUS FORTUNATA – «Fino ad adesso, la Juventus è stata fortunata perché Inter e Lazio stanno andando piano. L’unica che corre è l’Atalanta. I bianconeri hanno tanta qualità e per questo il loro calcio si è basato sulle giocate dei singoli».

LIONE – «Il Lione non sarà al 100% e difficilmente troverà la forma senza giocare partite ufficiali. La Juventus ha però momenti di blackout difensivi che mi preoccupano. Servirà una squadra attenta, visto anche che all’andata ha perso 1-0. Con i giocatori che ha credo però che riuscirà a superare il turno».