Juventus: Allegri decide il futuro di Chiellini. Ecco chi sarà il capitano della prossima stagione

Il futuro di Giorgio Chiellini potrebbe essere ancora alla Juventus. Il capitano bianconero ne parlerà con Agnelli

Chiellini e la Juve potrebbero continuare insieme per un’altra stagione. Grazie al ritorno di Allegri in panchina.

Come riporta Tuttosport, il capitano della Juve e il presidente Agnelli dovrebbero avere a giorni un contatto telefonico per definire formalmente il rinnovo di contratto (a cifre più basse) in scadenza a giugno.

Chiellini fino a questo momento non aveva ricevuto offerte per prolungare e aveva pensato di lasciare la Juve o ritirarsi.