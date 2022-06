Juventus, c’è richiesta per il baby portiere Israel: due squadre interessate

La Juventus potrebbe cedere il giovane portiere Franco Israel. Sull’uruguaiano c’è l’interesse dello Sporting Lisbona e del Sassuolo

Riflettori puntati su Franco Israel. Secondo quanto riportato da Juventusnews24.com, per il portiere uruguaiano della Juventus U23, infatti, si registra l’interesse da parte dello Sporting CP, anche se al momento non c’è ancora una vera e propria trattativa visto che non ci sono le condizioni economiche giuste per chiudere l’affare.

Non soltanto piste estere, perchè in Italia si è fatto avanti anche il Sassuolo, che punterebbe su di lui. I bianconeri valutano il baby portiere della nazionale giovanile dell’Uruguay almeno un milione.