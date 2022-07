Juventus, che sgarbo al Torino: non solo Bremer, occhi anche su Belotti

Calciomercato Juventus: nella ricerca di un vice Vlahovic, i bianconeri avrebbero messo nel mirino anche Belotti

Pazza idea di calciomercato della Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport, non solo Bremer piacerebbe in casa Torino: non è da escludere che possa materializzarsi un altro incubo per la tifoseria granata.

La Juventus sarebbe infatti sulle tracce di Andrea Belotti. Allegri, secondo il quotidiano, è a caccia di un vice Vlahovic e non disdegnerebbe il Gallo come riserva del serbo. La stima del tecnico nei confronti dell’ex capitano del Torino è infatti risaputa e certificata.

