Dybala a terra durante il riscaldamento: nulla di preoccupante, l’argentino ha preso una pallonata da Szczesny

Momento di panico per i tifosi bianconeri che hanno visto accasciarsi a terra Paulo Dybala durante il riscaldamento! In realtà nulla di preoccupante: l’argentino è stato colpito da una pallonata di Szczesny che stava provando i rilanci da fondo. Il numero 10, quindi, sarà regolarmente in campo contro il Manchester United: Dybala ha già segnato all’andata e non vuole certo fermarsi adesso. Con Ronaldo l’intesa cresce e non può che migliorare.