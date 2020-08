Juventus, Cherubini potrebbe ricoprire un ruolo simile al direttore generale

La Juventus starebbe pensando di affidare a Federico Cherubini un ruolo simile al direttore generale dalla prossima stagione

Salgono le quotazioni di Federico Cherubini per un’importante incarico all’interno della dirigenza della Juventus. Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino, la società bianconera potrebbe affidare un incarico simile al direttore generale.

Cherubini sta attualmente seguendo da vicino l’inserimento in panchina del neo tecnico, Andrea Pirlo, come una sorta di tutor. Ma, per il futuro, si prospetta un incarico ancora più importante all’interno della dirigenza bianconera.