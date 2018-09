Chiellini: «Juve favorita Champions? Parlerà il campo. Douglas Costa…»

Le parole di Chiellini in conferenza da Valencia: domani l’esordio in Champions League della Juventus di Allegri

Il capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, ha rilasciato alcune parole in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions contro il Valencia: «Sono orgoglioso, al mio quattordicesimo anno in bianconero, di essere Capitano. Sono arrivato in Paradiso, ho toccato l’Inferno e ora sono di nuovo in Paradiso. Il nostro livello si alza anno dopo anno. Domani inizia un nuovo torneo e vogliamo partire con il piede giusto. Ci sentiamo più forti e abbiamo grandi aspettative. Ma deve parlare il campo. Sarà una partita difficile in un campo da cui molti escono sconfitti, ma è il modo migliore per calarsi subito in questa competizione. Sento spesso Buffon e non vedo l’ora di vederlo di nuovo in campo in Champions League».

Prosegue e conclude Chiellini: «Ci sentiamo cresciuti come squadra, e di anno in anno la crescita è stata costante. Da qui a essere favoriti c’è un abisso. Domani avremo un primo assaggio delle difficoltà, poi l’importante è esserci a marzo. Siamo vicini a Douglas Costa. E’ un ragazzo d’oro, si è sempre comportato bene, ha chiesto scusa e pagherà ma non va crocifisso. Tutti noi sbagliamo, lui ha capito e non succederà. Ci aiuterà in Champions e in campionato da fine ottobre. Ci sono altre cinque o sei squadre che possono vincere la Champions e poi lo scorso anno abbiamo visto che ci possono essere sorprese. La partita di domani indirizzerà il girone, in discesa o in salita».