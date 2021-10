Juventus, Chiesa in panchina contro l’Inter: la decisione di Allegri

Possibile panchina per Federico Chiesa in Inter-Juventus: Allegri valuta l’utilizzo di un’altra coppia d’attacco

Come riportato da Sky Sport, Federico Chiesa dovrebbe partire dalla panchina in Inter–Juventus di questa sera. Possibile riposo per l’esterno bianconero, reduce da un gran numero di gare consecutive giocate.

Al suo posto, Massimiliano Allegri dovrebbe proporre dall’inizio la coppia formata da Alvaro Morata e Dejan Kulusevski. Panchina anche per Paulo Dybala.