Juventus, Chiesa: «Serata fantastica. Critiche? Dobbiamo vincere sempre»

Federico Chiesa parla dopo la vittoria della Juventus contro la Dinamo Kiev e il suo esordio in Champions League

Intervistato da Sky Sport dopo il match di Champions League contro la Dinamo Kiev, Federico Chiesa ha raccontato l’emozione dell’esordio in campo europeo con la maglia della Juventus.

LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU JUVENTUS NEWS 24

ESORDIO – «Io mi sono messo a disposizione del mister, sono stato largo e quando ricevevo il pallone puntavo l’uomo e creavo superiorità. È stata una serata fantastica, in più abbiamo vinto».

CRITICHE – «Stasera volevamo la vittoria e i tre punti in Champions per partire alla grande. Abbiamo dato tutto. Abbiamo ricevuto tante critiche ma è normale: alla Juventus ci sono sempre alte aspettative e dobbiamo vincere ogni volta che torniamo in campo».