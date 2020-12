Juventus, i convocati per la Dinamo Kiev: out due big

La Juventus impegnata questa sera in Champions League contro la Dinamo Kiev: i convocati di Andrea Pirlo, assenti Buffon e Chiellini

Andrea Pirlo ha comunicato la lista dei convocati per il match della Juventus di questa sera in Champions League contro la Dinamo Kiev. Out Buffon e Chiellini per la gara contro gli ucraini di Lucescu, rientra invece Demiral.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Israel;

Difensori: de Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Dragusin, Frabotta;

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski;

Attaccanti – Ronaldo, Morata, Dybala, Da Graca.