Juventus, Cristiano Ronaldo: in caso di deferimento nessuna squalifica

Cristiano Ronaldo non sarà squalificato in caso di deferimento da parte della FIGC. Per lui una multa come punizione massima.

Cristiano Ronaldo resta sotto indagine da parte della Procura Federale della FIGC insieme agli altri giocatori della Juventus che lo scorso 5 ottobre avevano lasciato l’isolamento fiduciario.

Come riporta Tuttosport, anche in caso di deferimento il portoghese e gli altri giocatori non rischiano una squalifica ma solamente una multa in quanto sono usciti dalla bolla della Continassa per rispondere alla convocazione delle rispettive nazionali.