Juventus, Cuadrado: «In alcuni momenti della partita…»

Le parole di Juan Cuadrado, esterno della Juventus, prima del fischio d’inizio della gara contro lo Spezia

Juan Cuadrado ha parlato ai microfoni di Dazn prima di Spezia-Juventus.

PAROLE – «Sono dei momenti della partita in cui magari dobbiamo essere più equilibrati come chiede il mister. Magari se c’è la possibilità di fare un altro gol dobbiamo farlo il prima possibile. Tutte le partite sono difficili, oggi è una di quelle e cercheremo di mettere tutto di noi per conquistare i tre punti».