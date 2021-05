Juventus, Cuadrado miglior assistman della Champions: i dati

Juan Cuadrado è il miglior assistman della Champions League: il colombiano ha servito sei passaggi vincenti

La Juventus è uscita di scena agli ottavi di finale di Champions League, dopo la doppia sfida contro il Porto. I bianconeri hanno dunque disputato solo otto partite in questa edizione della manifestazione.

Otto gare che sono bastate a Cuadrado per prendersi il record di assist in questa edizione della Champions: ben 6 i passaggi vincenti, due in più di De Bruyne, in campo ieri nella finale.