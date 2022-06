Juventus, Di Maria infastidisce la società: offerta da dentro o fuori

Calciomercato Juventus: il tira e molla di Di Maria ha infastidito la dirigenza bianconera che ora ha proposto un’ultima offerta da dentro o fuori

Il comportamento di Angel Di Maria ha infastidito la Juventus. Ai bianconeri non è piaciuta la mossa del Fideo, che continua a prendere tempo in attesa di avere una risposta dal Barcellona prima di decidersi.

Come riportato da La La Gazzetta dello Sport, il club vuole una risposta nelle prossime ore e per questo ha presentato un’offerta da dentro o fuori al giocatore: un anno di contratto, come richiesto da lui, a 5,5 milioni di euro più bonus. Prendere o lasciare. E nel secondo caso, la prima alternativa sarebbe Domenico Berardi.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24