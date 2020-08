Juventus, Douglas Costa può partire: su di lui c’è il Manchester United

L’esterno della Juventus, Douglas Costa, può lasciare il club bianconero dopo l’interessamento mostrato dal Manchester United

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Juventus continua a lavorare sulle cessioni dopo il trasferimento di Matuidi all’Inter Miami. Il Manchester United sta infatti valutando il profilo di Douglas Costa per la prossima stagione.

L’esterno bianconero è un giocatore adatto per il gioco di Solskjaer ma il club inglese è frenato dalla variabile infortuni che hanno sempre tormentato Douglas Costa. In caso di cessione, la Juventus farebbe comunque cassa in quanto il contratto del giocatore scade nel 2022.