Juventus, Dybala esce dal J Medical e rassicura una tifosa

Paulo Dybala esce dal J Medical dopo gli esami effettuati al polpaccio e rassicura una tifosa sulle sue condizioni

La Juventus resta in apprensione per le condizioni di Paulo Dybala. L’attaccante bianconero, uscito malconcio dagli impegni con la Nazionale Argentina, questa mattina si è presentato al J Medical per gli esami del caso.

DYBALA E’ TRA I MIGLIORI NUMERI 10 NELLA STORIA DELLA JUVE? – VIDEO

All’uscita dal centro, l’argentino ha rassicurato una tifosa sulle sue condizione, rispondendo alla ragazza di stare bene. A breve dovrebbe uscire anche il comunicato della società a riguardo.

Guarda il video su Juventus News 24