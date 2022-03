Juventus Dybala, oggi l’incontro: la Joya ha un’idea. Tutti i dettagli

Dybala Juventus, oggi l’incontro tanto atteso tra l’agente dell’argentino e la Juventus. I dettagli sull’offerta dei bianconeri

Oggi è il giorno dell’incontro tra l’agente di Dybala e la Juventus. Una chiacchierata interlocutoria dove la dirigenza bianconera metterà sul piatto l’offerta per il rinnovo.

Non sarà la giornata decisiva, visto che la Joya vorrebbe prendersi del tempo per decidere. I bianconeri arriveranno ad offrire 7 milioni più bonus legati a presenze e gol dell’argentino. Il futuro di Dybala passa da qui e oggi potrebbe non essere l’ultimo incontro, ma comunque quello decisivo in un senso o nell’altro. Lo riporta Tuttosport.