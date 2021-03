Juventus, Dybala via a parametro zero? Il possibile scenario

Rinnovo Dybala: ecco le condizioni poste dalla Juventus e i possibili scenari sul futuro del numero 10 bianconero al centro del mercato

La Juventus avrebbe deciso di non assecondare le richieste di Dybala in sede di rinnovo contrattuale. Come riportato da Sky Sport, il club bianconero punta ad un prolungamento, ma solo a cifre ragionevoli.

Una possibile strada porta alla cessione dell’argentino a giugno, mentre un’altra ipotesi è il rinnovo ma alle cifre volute dalla Juve. Infine, non è da scartare nemmeno l’ipotesi di mancato prolungamento del contratto, con l’argentino che resterebbe in bianconero fino a giugno 2022 e lascerebbe Torino a parametro zero.

