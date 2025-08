Juventus, la formazione ufficiale per la Reggiana

Juventus, la formazione ufficiale per l’amichevole con la Reggiana: David dal 1′, il rientro Bremer e una sorpresa nell’undici proposto da Tudor

Prima uscita stagionale per la Juventus, che questa mattina alla Continassa affronta la Reggiana in un’amichevole a porte chiuse utile per mettere minuti nelle gambe e osservare i primi segnali del lavoro impostato da Igor Tudor. A spiccare tra le formazioni ufficiali ci sono tre elementi: l’atteso esordio di Jonathan David, il ritorno in campo di Gleison Bremer dopo il lungo infortunio e la titolarità di Fabio Miretti, ancora al centro del progetto tecnico nonostante le voci di mercato.

Per Jonathan David, arrivato in estate dal Lille a parametro zero, si tratta della prima presenza in maglia bianconera. L’attaccante canadese è stato schierato dal primo minuto al centro dell’attacco, con il compito di guidare il tridente offensivo e iniziare a familiarizzare con i movimenti richiesti da Tudor. Attese alte per lui, considerato uno dei rinforzi principali per la stagione 2025/2026.

Grande attenzione anche su Gleison Bremer, che rientra a distanza di circa 300 giorni dall’infortunio al ginocchio. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrale brasiliano sarà impiegato con cautela e solo per uno spezzone di gara, concordato con lo staff medico. Il suo ritorno in campo rappresenta una notizia importante per la difesa juventina, che ritrova una delle colonne portanti.

Infine, c’è spazio anche per Fabio Miretti, schierato titolare a centrocampo. Nonostante il forte interesse del Napoli, il classe 2003 resta integrato nel gruppo e oggi ha avuto l’occasione di mettersi in mostra fin da subito, confermando l’attenzione dello staff tecnico su di lui.

Un test utile per valutare la condizione fisica e i primi automatismi, con Tudor che ha alternato diversi uomini nel corso della gara. La Juventus inizia così il proprio percorso estivo, con occhi puntati su volti nuovi, rientri attesi e giovani in cerca di conferme. Neanche in panchina, invece, Douglas Luiz, Weah e Arthur che aspettano di essere collocati sul mercato.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Nico Gonzalez, Locatelli, Miretti, Kostic; Koopmeiners, Conceicao; David. All. Tudor. A disp. Pinsoglio, Scaglia, Gatti, Vlahovic, Yildiz, McKennie, Adzic, Thuram, Rugani, Joao Mario, Cambiaso, Djalo, Gil Puche, Pietrelli.