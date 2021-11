Juventus, giorno della verità per Dybala: cosa filtra in vista della Lazio

Paulo Dybala è rientrato ieri in Italia e oggi svolgerà gli esami per capire le sue condizioni in vista di Lazio-Juventus

Nella mattinata di oggi la verità: Paulo Dybala, rientrato nella tarda serata di ieri dall’Argentina insieme all’altro bianconero Matias Soulé, si sottoporrà agli esami strumentali al J Medical per capirci qualcosa in più dell’infortunio rimediato con l’Albiceleste.

Negli ultimi giorni, dopo il match con l’Uruguay abbandonato all’intervallo, pare che non si sia allenato, anche se dice di non sentire particolare dolore. Il muscolo (quello del polpaccio) è delicato e il numero dieci bianconero dopo i guai fisici dell’ultimo anno e mezzo preferisce essere molto cauto: oggi appunto si saprà qualcosa di più, ma al momento sembra in forte dubbio per la Lazio.

