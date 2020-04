Juventus Higuain, i tre scenari: o si trova l’accordo o ci sarà la rescissione. A giorni i bianconeri convocheranno chi è all’estero

Il futuro di Gonzalo Higuain è ancora tutto da scrivere, ma per l’argentino ci saranno tre scenari. Tuttosport in edicola oggi cerca di fare il punto sulla situazione per quanto riguarda l’attaccante sudamericano.

Se torna – si legge – finirà la stagione e poi sarà ceduto. Se invece non torna si cercherà di trovare un compromesso o sarà guerra col club.