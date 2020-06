Juventus, Higuain vuole recuperare per la sfida col Bologna. Il Pipita potrebbe finire in panchina con i felsinei

Gonzalo Higuain può recuperare per la sfida contro il Bologna. La Juventus, a secco di gol nelle ultime due sfide (nessuna rete nei 90′ regolamentari in Coppa Italia), potrebbe ritrovare l’attaccante argentino.

Il giocatore sta migliorando gradualmente: già con il Bologna potrebbe tornare in panchina, ma ovviamente dovrà essere utilizzato col contagocce. Ci sarà modo per poterlo vedere nuovamente in campo.